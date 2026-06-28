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Взрывы прогремели в Харькове и Сумах

Взрывы прозвучали в Харькове и Сумах. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

Взрывы прозвучали в Харькове и Сумах. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

«В Харькове были слышны взрывы», — говорится в публикации.

Ранее в Киеве раздались взрывы на фоне воздушной тревоги.