Взрывы прогремели в Харькове и Сумах

Взрывы прозвучали в Харькове и Сумах. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».
«В Харькове были слышны взрывы», — говорится в публикации.
Ранее в Киеве раздались взрывы на фоне воздушной тревоги.
Взрывы прозвучали в Харькове и Сумах. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».
Взрывы прозвучали в Харькове и Сумах. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».
«В Харькове были слышны взрывы», — говорится в публикации.
Ранее в Киеве раздались взрывы на фоне воздушной тревоги.