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В КСИР назвали цель стрельбы по нарушителям в Ормузском проливе

КСИР: удары по нарушителям напомнят судам в Ормузе, где свободный проход.

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, подразделения ВС) Ирана заявил, что стрельба по нарушителям напомнит остальным судам в Ормузском проливе, где беспрепятственный проход, сообщает телеканал Press TV.

«Командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что слепые выстрелы Америки по (городу — ред.) Сирик не оспорят наше господство над Ормузским проливом. Но наши выстрелы по нарушителям напомнят остальным судам о свободном проходе», — говорится в сообщении телеканала.

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