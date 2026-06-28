В КСИР назвали цель стрельбы по нарушителям в Ормузском проливе

«Командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что слепые выстрелы Америки по (городу — ред.) Сирик не оспорят наше господство над Ормузским проливом. Но наши выстрелы по нарушителям напомнят остальным судам о свободном проходе», — говорится в сообщении телеканала.
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Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше