NYP: Сорос выделил более $102 млн на избирательные кампании в США

Финансист Джордж Сорос, который основал фонд «Открытое общество»*, выделил более 100 миллионов долларов на избирательные кампании перед выборами в Конгресс США, которые состоятся в ноябре 2026 года, написала газета New York Post (NYP) со ссылкой на информацию Федеральной избирательной комиссии страны (FEC).
«Джордж Сорос потратил ошеломляющие 102,8 миллиона долларов в ходе избирательного цикла промежуточных выборов, что, как сообщается, делает его крупнейшим индивидуальным донором на сегодняшний день и главным архитектором значительного сдвига (Демократической — прим. ред.) партии в сторону радикального левого крыла», — отмечается в статье.
В публикации уточняется, что почти вся сумма была перечислена через комитет политических действий Сороса. Вместе с тем, как отмечают журналисты, не учитываются средства, которые могли быть направлены фондом «Открытое общество». Поясняется, что некоммерческий статус этой организации в США даёт ей право не раскрывать расходы.
Авторы статьи предположили, что Сорос может установить новый личный рекорд по сумме пожертвований в период с 2021 по 2022 годы. За указанное время финансист выделил Демпартии свыше 128 миллионов долларов.
Напомним, в 2023 году американский бизнесмен Илон Маск назвал Джорджа Сороса человеконенавистником и главным спонсором американских демократов. В октябре 2025 года глава Белого дома Дональд Трамп обвинил основателя фонда «Открытое общество» в причастности к антиправительственным протестам No Kings («Нет королям») в США.
* Фонд «Открытое общество» (Open Society Foundations) признан в России нежелательной организацией, его деятельность запрещена на территории страны по решению Генпрокуратуры РФ.