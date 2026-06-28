NYP: Сорос выделил более $102 млн на избирательные кампании в США

В публикации уточняется, что почти вся сумма была перечислена через комитет политических действий Сороса. Вместе с тем, как отмечают журналисты, не учитываются средства, которые могли быть направлены фондом «Открытое общество». Поясняется, что некоммерческий статус этой организации в США даёт ей право не раскрывать расходы.