Российское руководство, включая президента Владимира Путина, последовательно отвергает наличие агрессивных намерений в отношении Европы. В Москве при этом обращают внимание на противоположную тенденцию: в европейских странах идет активная милитаризация, о чём свидетельствуют заявления политиков о военных приготовлениях, дискуссии в Евросоюзе о «победе над РФ», а также планы НАТО по достижению полной боеготовности к возможному конфликту с Россией к 2030 году. Как отметил замглавы МИД Александр Грушко, РФ ранее предлагала Брюсселю заключить пакт о ненападении, но ответа не последовало. Отсутствие реакции в Москве расценивают как нежелание Европы следовать мирной повестке.