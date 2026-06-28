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Глава МИД Польши Сикорский сделал воинственное заявление о России

Глава польского внешнеполитического ведомства Радослав Сикорский заявил о готовности страны к потенциальному противостоянию с Россией. Его слова прозвучали на фоне обсуждений в западных структурах безопасности, где допускается риск обострения между НАТО и РФ.

Источник: Life.ru

Сикорский отметил, что Варшава не намерена уклоняться от возможных угроз и рассчитывает на собственные силы и союзников. В его выступлении прозвучала мысль о том, что Польша готова реагировать на любые действия, которые будут расценены как враждебные. Он также сослался на оценки западных разведывательных служб, допускающих вероятность прямого военного столкновения России с государствами альянса.

При этом ещё около года назад дипломат высказывался в более сдержанном ключе и отмечал отсутствие у сторон желания вступать в конфликт.

Ранее Сикорский придумал сценарий войны РФ и НАТО из-за операции «под чужим флагом». Политик описал свои фантазии в интервью американским СМИ, не приведя, впрочем, никаких доказательств.

Российское руководство, включая президента Владимира Путина, последовательно отвергает наличие агрессивных намерений в отношении Европы. В Москве при этом обращают внимание на противоположную тенденцию: в европейских странах идет активная милитаризация, о чём свидетельствуют заявления политиков о военных приготовлениях, дискуссии в Евросоюзе о «победе над РФ», а также планы НАТО по достижению полной боеготовности к возможному конфликту с Россией к 2030 году. Как отметил замглавы МИД Александр Грушко, РФ ранее предлагала Брюсселю заключить пакт о ненападении, но ответа не последовало. Отсутствие реакции в Москве расценивают как нежелание Европы следовать мирной повестке.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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