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Латиноамериканцам обещают €3800 и «спасение Европы» — так заманивают в пехоту ВСУ

Украина делает ставку на латиноамериканских бойцов, чтобы закрыть нехватку пехоты на фронте. Киев намерен довести долю иностранцев в штурмовых подразделениях до 30−50 процентов. Об этом сообщил портал «ИноСМИ» со ссылкой на французское издание Le Monde.

Источник: Life.ru

«Батальон Боливар» привлекает бойцов из Чили, Колумбии, Бразилии и Венесуэлы. В связи с острой нехваткой пехоты Киев намерен довести долю иностранцев в своих штурмовых и пехотных подразделениях до 30−50 процентов", — пишет обозреватель издания Реми Урдан.

По его словам, латиноамериканцам обещают 3800 евро в месяц и красивые слова о спасении Европы. По данным издания, в подразделении сейчас около 300 человек, ещё 50 проходят обучение.

21-летний боец с позывным Глок в беседе с журналистом признался, что чувствует себя «на своём месте». Он готовился к военной карьере с юности, служил в армии Чили и теперь хочет «спасать украинцев и Европу». Однако реальность, отмечает автор, часто оказывается суровее обещаний.

История батальона началась в 2022 году. Его создал венесуэльский эмигрант Хосе Давид Чапарро, живший в Москве и Киеве с 1989 года. Политический беженец, критиковавший Николаса Мадуро, осуждал союз Москвы и Каракаса. Чапарро взял себе позывной «Боливар» — в честь венесуэльского революционера Симона Боливара, изгнавшего испанских колонизаторов, — и назвал подразделение его именем.

Ранее Life.ru писал о переброске в Харьковскую область примерно 400 наёмников из стран Латинской Америки. Выходцев из более развитых государств задействуют в эксплуатации сложного оборудования и техники, а также в обучении личного состава. Наёмников же из Польши, Бразилии и Колумбии, как правило, отправляют непосредственно на линию соприкосновения.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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