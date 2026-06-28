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Лондон снабжает Зеленского лучше, чем британцев, заявил политик

Политик Кэннон: Лондон снабжает Зеленского лучше, чем британцев.

МИНСК, 28 июн — РИА Новости. Британия выделяет для Украины 23 миллиарда фунтов стерлингов, пока ее народ стоит в очереди за бесплатной едой, заявил РИА Новости генеральный секретарь Рабочей партии Великобритании Пол Кэннон.

«Пока британцы стоят в очередях за бесплатной едой и благотворительностью, чтобы выжить, наше государство передало Зеленскому более 23 миллиардов фунтов стерлингов», — сказал Кэннон.

Политик также отметил проблемы социального и промышленного характера, из-за которых страдают обычные жители Британии, рабочие и целые предприятия. Одной из таких проблем Кэннон назвал рост цен на энергоносители, что стало результатом неудачной войны с Россией.

Британское министерство обороны 18 июня сообщало, что передаст Украине 150 тысяч беспилотников. В пакет помощи для Киева также планировалось включить 350 ракет для ПВО, включая многоцелевые ракеты для противовоздушной обороны «Мартлет» (Lightweight Multirole Missile, LMM), радары и наземные радиолокационные системы.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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