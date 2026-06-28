Текущее состояние российской экономики опровергает многочисленные негативные прогнозы, звучавшие на Западе после введения санкций. Такое мнение выразил депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.
По его словам, рост российской экономики в этом году, по оценкам, составит около 2%, а инфляция находится под контролем.
«Россия, вопреки тому, что говорят на Западе, российская экономика процветает, несмотря на санкции», — заявил он в беседе с РИА Новости.
Евродепутат добавил, что показатели расходятся с ожиданиями многих западных политиков относительно последствий санкционного давления.
Ранее Картайзер заявил, что антироссийские санкции являются одной из основных причин экономических трудностей, с которыми сталкивается Евросоюз.