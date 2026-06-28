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Евродепутат Картайзер: экономика России процветает вопреки санкциям

Текущее состояние российской экономики опровергает многочисленные негативные прогнозы, звучавшие на Западе после введения санкций. Такое мнение выразил депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

Текущее состояние российской экономики опровергает многочисленные негативные прогнозы, звучавшие на Западе после введения санкций. Такое мнение выразил депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

По его словам, рост российской экономики в этом году, по оценкам, составит около 2%, а инфляция находится под контролем.

«Россия, вопреки тому, что говорят на Западе, российская экономика процветает, несмотря на санкции», — заявил он в беседе с РИА Новости.

Евродепутат добавил, что показатели расходятся с ожиданиями многих западных политиков относительно последствий санкционного давления.

Ранее Картайзер заявил, что антироссийские санкции являются одной из основных причин экономических трудностей, с которыми сталкивается Евросоюз.

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