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«Выжгли букву Z на руке»: Житель Курской области пережил ад в украинской тюрьме

Житель Курской области, вернувшийся с Украины, рассказал о том, что солдаты Вооружённых сил Украины (ВСУ) выжгли букву «Z» на руке. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Источник: Life.ru

«Людей держали в тюрьмах, в колониях вместе с уголовниками, относились как к скотине, даже хуже — били, издевались, кормили кое-как. Роману выжгли букву “Z” на руке», — пишет Хинштейн.

Роман утверждает, что его держали в тюрьме вместе с уголовными заключёнными, ограничивали питание и применяли насилие. Также он заявил, что в полевом госпитале в Сумской области ему выжгли на руке букву «Z».

Напомним, ранее в Курск прибыли пять жителей Курской области, ранее находившиеся в украинском плену. Хинштейн отметил, что после возвращения люди рассказывали о тяжёлых условиях и длительном ожидании момента, когда смогут попасть домой. По его словам, украинцы говорили пленным, что Россия якобы откажется от них.

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