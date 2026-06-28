«Выжгли букву Z на руке»: Житель Курской области пережил ад в украинской тюрьме

«Людей держали в тюрьмах, в колониях вместе с уголовниками, относились как к скотине, даже хуже — били, издевались, кормили кое-как. Роману выжгли букву “Z” на руке», — пишет Хинштейн.
Роман утверждает, что его держали в тюрьме вместе с уголовными заключёнными, ограничивали питание и применяли насилие. Также он заявил, что в полевом госпитале в Сумской области ему выжгли на руке букву «Z».
Напомним, ранее в Курск прибыли пять жителей Курской области, ранее находившиеся в украинском плену. Хинштейн отметил, что после возвращения люди рассказывали о тяжёлых условиях и длительном ожидании момента, когда смогут попасть домой. По его словам, украинцы говорили пленным, что Россия якобы откажется от них.
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