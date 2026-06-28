«Выжгли букву Z на руке»: Житель Курской области пережил ад в украинской тюрьме

Напомним, ранее в Курск прибыли пять жителей Курской области, ранее находившиеся в украинском плену. Хинштейн отметил, что после возвращения люди рассказывали о тяжёлых условиях и длительном ожидании момента, когда смогут попасть домой. По его словам, украинцы говорили пленным, что Россия якобы откажется от них.