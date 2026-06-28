ДР Конго одержала волевую победу над Узбекистаном и сыграет с Англией в 1/16 финала ЧМ по футболу

Таким образом, сборная Узбекистана не набрала ни одного очка на мундиале и завершила выступление с разницей мячей 2:11, а сборная ДР Конго завершила групповой этап с четырьмя очками и вышла в плей‑офф с третьего места. Её соперником в 1/16 финала станет Англия.