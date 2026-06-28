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ДР Конго одержала волевую победу над Узбекистаном и сыграет с Англией в 1/16 финала ЧМ по футболу

Сборная Демократической республики Конго выиграла у команды Узбекистана в заключительном матче группового этапа и квалифицировалась в нокаут-раунд чемпионата мира по футболу.

Источник: RT на русском

Сборная Демократической республики Конго выиграла у команды Узбекистана в заключительном матче группового этапа и квалифицировалась в нокаут-раунд чемпионата мира по футболу.

На 10‑й минуте Эльдор Шомуродов откликнулся на передачу из глубины от Акмала Мозгового и открыл счёт в матче, перекинув мяч через вышедшего из ворот Лионеля Мпаси‑Нзо.

Конголезцы отыгрались спустя семь минут. При этом Натанаэль Мбуку, отметившийся ударом в ближний угол, в начальной фазе атаки нарушил правила, отмахнувшись от Шерзода Насруллаева.

В середине второго тайма африканцы отыгрались с пенальти. Абдукодир Хусанов в безобидной ситуации снёс в штрафной Йоана Висса, и пострадавший сам реализовал пенальти.

Спустя 10 минут Фистон Майеле подкараулил рикошет после удара партнёра, действуя на позиции центрального нападающего, и принёс своей команде победу. А в компенсированное время Висса дальним выстрелом из-под Остона Урунова оформил дубль.

Таким образом, сборная Узбекистана не набрала ни одного очка на мундиале и завершила выступление с разницей мячей 2:11, а сборная ДР Конго завершила групповой этап с четырьмя очками и вышла в плей‑офф с третьего места. Её соперником в 1/16 финала станет Англия.

Ранее сообщалось, что гол Николы Влашича помог Хорватии вырвать победу у Ганы, а точные удары Джуда Беллингема и Гарри Кейна — Англии одолеть Панаму.