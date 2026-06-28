СМИ: Британия смещает приоритет с экипажных кораблей на беспилотные системы

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Кир Стармер: биография и отношение к России бывшего премьер-министра Великобритании

В 2024 году впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. У власти он продержался примерно два года: в статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.