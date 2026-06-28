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СМИ: Британия смещает приоритет с экипажных кораблей на беспилотные системы

Times: Британия смещает приоритет с экипажных кораблей на беспилотные системы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Власти Великобритании отказались от замены устаревающих кораблей Королевского военно-морского флота в пользу финансирования беспилотных систем в рамках плана оборонных инвестиций (Defence Investment Plan, DIP), пишет издание Times.

«В своем плане оборонных инвестиций господин (премьер-министр Великобритании) Кир Стармер отказался от планов по замене устаревающих эсминцев и фрегатов Королевского военно-морского флота в пользу финансирования беспилотных систем», — говорится в публикации.

По данным газеты, невзирая на то, что в ближайшем будущем на вооружение все же поступят новые корабли, приоритет будет отдан беспилотным системам.

Издание также сообщает, что кандидат на пост британского премьера, экс-мэр Манчестера Энди Бернем одобрил план.

Как пишет газета, общий объем выделяемых на модернизацию в рамках плана средств составит , предположительно, до 15 миллиардов фунтов стерлингов.

Проблемы с финансированием привели к значительной задержке с публикацией плана оборонных инвестиций. Он должен был быть обнародован осенью 2025 года, однако из-за дефицита в оборонном бюджете в размере около 38 миллиардов долларов документ до сих пор не был опубликован.

Ожидается, что план, рассчитанный на 10 лет, распределит порядка 300 миллиардов фунтов инвестиций в ВПК страны.

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