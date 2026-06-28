Секреты Трампа: скандал с Болтоном может перевернуть США

«Болтон был советником Трампа недолго, примерно полтора года. Он ушел с поста с большим скандалом, разругался с Трампом, потом опубликовал мемуары, в которых использовал большое количество конфиденциальной информации, что нарушало и дипломатический этикет, и американское законодательство. И в целом он активно и очень жестко критиковал Трампа на протяжении последних лет. По уголовному делу Болтон либо отправится в тюрьму, либо отделается штрафом. Второй вариант наиболее вероятен», — пояснил эксперт.