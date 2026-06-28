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Секреты Трампа: скандал с Болтоном может перевернуть США

Трамп назвал своего экс-помощника Болтона безумцем. Политолог Дудаков в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, чем этот конфликт обернется для США.

Источник: Аргументы и факты

В США с новой силой разгорелся конфликт между президентом Дональдом Трампом и его экс-советником по нацбезопасности Джоном Болтоном. Политолог-американист Малек Дудаков в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, чем это обернется для США.

Напомним, Трамп ранее назвал своего экс-помощника Болтона безумцем, а также выразил надежду на то, что его ждет суровый приговор по делу о ненадлежащем обращении с секретными данными.

В сентябре 2025 года газета Politico сообщила, что сотрудники ФБР обнаружили при обыске у Болтона секретные документы. Речь идет о материалах, касающихся оружия массового уничтожения, постпредства США при ООН и стратегических коммуникаций американского правительства.

Болтон в пятницу признал себя виновным в ненадлежащем обращении со сведениями, составляющими государственную тайну. Приговор ему будет оглашен 28 октября.

Дудаков, комментируя этот инцидент, отметил, что конфликт между Трампом и Болтоном длится не первый год.

«Болтон был советником Трампа недолго, примерно полтора года. Он ушел с поста с большим скандалом, разругался с Трампом, потом опубликовал мемуары, в которых использовал большое количество конфиденциальной информации, что нарушало и дипломатический этикет, и американское законодательство. И в целом он активно и очень жестко критиковал Трампа на протяжении последних лет. По уголовному делу Болтон либо отправится в тюрьму, либо отделается штрафом. Второй вариант наиболее вероятен», — пояснил эксперт.

Дудаков отметил, что Болтон является ярым «ястребом», который поддерживает войны со всем миром. Он, в частности, очень жестко настроен против России, Китая и Ирана.

«Сейчас он активно критикует Трампа за то, что тот начал войну с Ираном в хаотичном формате и быстро проиграл, теперь Трампу приходится идти на уступки. На фоне этого уголовного дела, я думаю, Болтон будет еще активнее выступать против американского лидера», — добавил специалист.

Ранее Дональд Трамп обвинил Иран в нарушении перемирия.

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