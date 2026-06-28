Врач рассказала, как питаться туристам в период аномальной жары

Как сообщал РИА Новости метеоролог Ихсан Юрташ, с предстоящих выходных температура воздуха в большинстве регионов Турции повысится примерно на пять градусов. Наиболее сложные погодные условия ожидаются в южных и юго-восточных провинциях, где столбики термометров могут превысить отметку в 40 градусов.