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Врач рассказала, как питаться туристам в период аномальной жары

Врач Шенгюл: туристам следует есть легкую пищу в период аномальной жары.

Источник: © РИА Новости

АНКАРА, 28 июн — РИА Новости. Туристам, отдыхающим в Турции на фоне ожидаемого усиления жары, следует увеличить потребление воды и отдавать предпочтение легкой пище с высоким содержанием жидкости, заявила РИА Новости турецкий терапевт Дилек Шенгюл.

Как сообщал РИА Новости метеоролог Ихсан Юрташ, с предстоящих выходных температура воздуха в большинстве регионов Турции повысится примерно на пять градусов. Наиболее сложные погодные условия ожидаются в южных и юго-восточных провинциях, где столбики термометров могут превысить отметку в 40 градусов.

«В ближайшие дни температура воздуха в Турции заметно повысится, поэтому особенно важно поддерживать водный баланс организма. Туристам стоит пить больше воды, употреблять арбузы, дыни, огурцы, кисломолочные продукты, холодные супы, а также отказаться от тяжелой и жирной пищи», — сказала собеседник агентства.

Врач отметила, что в период аномальной жары организм быстрее теряет жидкость, поэтому рацион должен состоять преимущественно из овощей, фруктов и кисломолочных продуктов. Эксперт рекомендует включать в меню салаты, зелень, персики, абрикосы, йогурт, айран и холодные супы, а также избегать переедания.

Эксперт также призвала туристов по возможности не находиться под прямыми солнечными лучами в полуденные часы и внимательно следить за самочувствием детей, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.

По ее словам, соблюдение этих рекомендаций поможет легче перенести период экстремально высоких температур.