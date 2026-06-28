КСИР пригрозил США «настоящим адом» в ближайшие дни после ударов по Ирану

Ранее Корпус стражей исламской революции нанёс ответный ракетный и беспилотный удар по военным объектам США в Кувейте и Бахрейне. Целями стали база Али аль-Салем в Кувейте и пункт дислокации Пятого флота в порту Салман в Бахрейне. В заявлении КСИР говорилось об уничтожении восьми ключевых инфраструктурных объектов. Атака стал ответом на военную операцию Вашингтона, в ходе которой американская авиация нанесла удары по объектам военной разведки, системам связи, позициям ПВО, складам беспилотников и средствам постановки морских мин. В Пентагоне в свою очередь заявили, что эти действия стали ответом на атаки Ирана на коммерческие суда, в частности на танкер M/T Kiku, которые в Вашингтоне как нарушение режима прекращения огня. Удары наносились по портовому городу Бендер-Ленге, населённым пунктам Сирик и Масен на острове Кешм.