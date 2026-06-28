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КСИР пригрозил США «настоящим адом» в ближайшие дни после ударов по Ирану

Командование военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) пригрозило США «настоящим адом» в ближайшие дни. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim. Заявление последовало после ударов американской авиации по иранским объектам в районе Ормузского пролива.

В заявлении командования КСИР отметили, что американские выстрелы по Сирику не решают проблему контроля Ирана над проливом. При этом иранские выстрелы по нарушителям напоминают другим судам о свободном проходе.

«А вот американские базы в регионе — это совсем другое дело. В ближайшие дни их ждет настоящий ад», — пригрозили в КСИР.

Ранее Корпус стражей исламской революции нанёс ответный ракетный и беспилотный удар по военным объектам США в Кувейте и Бахрейне. Целями стали база Али аль-Салем в Кувейте и пункт дислокации Пятого флота в порту Салман в Бахрейне. В заявлении КСИР говорилось об уничтожении восьми ключевых инфраструктурных объектов. Атака стал ответом на военную операцию Вашингтона, в ходе которой американская авиация нанесла удары по объектам военной разведки, системам связи, позициям ПВО, складам беспилотников и средствам постановки морских мин. В Пентагоне в свою очередь заявили, что эти действия стали ответом на атаки Ирана на коммерческие суда, в частности на танкер M/T Kiku, которые в Вашингтоне как нарушение режима прекращения огня. Удары наносились по портовому городу Бендер-Ленге, населённым пунктам Сирик и Масен на острове Кешм.

Актуальная информация о событиях на Ближнем Востоке — в разделе Life.ru.

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