Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хинштейн: ВСУ относились к пленным курянам как к скотине

Губернатор Курской области Александр Хинштейн на встрече с освобождёнными курянами заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) относились к пленным как к скотине. Об этом говорится в Telegram-канале чиновника.

Источник: Life.ru

«Людей держали в тюрьмах, в колониях вместе с уголовниками, относились как к скотине, даже хуже — били, издевались, кормили кое-как», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Курск прибыли пять жителей Курской области, ранее находившиеся в украинском плену. Хинштейн отметил, что после возвращения люди рассказывали о тяжёлых условиях и длительном ожидании момента, когда смогут попасть домой.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

Узнать больше по теме
Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области, а затем победив на региональных выборах. В материале рассказываем главное из его биографии.
Читать дальше