Хинштейн: ВСУ относились к пленным курянам как к скотине

«Людей держали в тюрьмах, в колониях вместе с уголовниками, относились как к скотине, даже хуже — били, издевались, кормили кое-как», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Курск прибыли пять жителей Курской области, ранее находившиеся в украинском плену. Хинштейн отметил, что после возвращения люди рассказывали о тяжёлых условиях и длительном ожидании момента, когда смогут попасть домой.
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