WSJ оценила ущерб от ударов Ирана по американской базе в Бахрейне в $400 млн

WSJ со ссылкой на источники сообщает, что сейчас военное руководство США рассматривает возможность реорганизации базы в Бахрейне, сокращения присутствия США в Кувейте и Саудовской Аравии, а также переноса некоторых баз или их функций дальше на запад — где они не смогли бы подвернуться ударам иранских ракет и беспилотников. По этой причине разрушенные объекты могут вообще не восстановить.