США нанесли удары по десяти военным целям Ирана в Ормузском проливе

«ВМС США и истребители ВВС США нанесли сегодня (в воскресенье — ред.) удары по 10 военным целям Ирана в нескольких местах в Ормузском проливе и около него в ответ на иранскую атаку с применением БПЛА по (танкеру — ред.) Kiku», — говорится в сообщении командования в соцсети Х.