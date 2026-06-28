США нанесли удары по десяти военным целям Ирана в Ормузском проливе

«ВМС США и истребители ВВС США нанесли сегодня (в воскресенье — ред.) удары по 10 военным целям Ирана в нескольких местах в Ормузском проливе и около него в ответ на иранскую атаку с применением БПЛА по (танкеру — ред.) Kiku», — говорится в сообщении командования в соцсети Х.
CENTCOM сопроводил публикацию видеозаписью ударов.
В CENTCOM ранее заявили, что в субботу в 4.30 утра по времени Восточного побережья США иранский беспилотник якобы атаковал в Ормузском проливе шедший под панамским флагом танкер Kiku, который перевозил свыше 2 миллионов баррелей нефти.