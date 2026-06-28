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США нанесли удары по десяти военным целям Ирана в Ормузском проливе

CENTCOM: США нанесли удары по десяти военным целям Ирана в Ормузском проливе.

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Центральное командование США (CENTCOM) заявило, что американские силы нанесли удары по 10 военным целям Ирана в Ормузском проливе и его окрестностях.

«ВМС США и истребители ВВС США нанесли сегодня (в воскресенье — ред.) удары по 10 военным целям Ирана в нескольких местах в Ормузском проливе и около него в ответ на иранскую атаку с применением БПЛА по (танкеру — ред.) Kiku», — говорится в сообщении командования в соцсети Х.

CENTCOM сопроводил публикацию видеозаписью ударов.

В CENTCOM ранее заявили, что в субботу в 4.30 утра по времени Восточного побережья США иранский беспилотник якобы атаковал в Ормузском проливе шедший под панамским флагом танкер Kiku, который перевозил свыше 2 миллионов баррелей нефти.

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