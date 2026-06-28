Португалия сыграла вничью с Колумбией на ЧМ по футболу, гол Санчеса в концовке отменил VAR

Сборные Португалии и Колумбии разошлись миром в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по футболу.
Подопечные Нестора Лоренсо на протяжении большей части матча владели инициативой и нанесли по чужим воротам почти вдвое больше ударов (24 против 13), но сумели забить лишь в компенсированное ко второму тайму время.
Защитник Давинсон Санчес откликнулся на навес с левого фланга после розыгрыша углового и послал мяч в ворота Диогу Кошты. Однако австралийский судья Алиреза Фагани после совета с VAR отменил гол.
При этом португальцы в концовке первого тайма создали два очень хороших момента, но не сумели ими воспользоваться. Сначала Камило Варгас вытащил удар Бруну Фернандеша в упор, а затем Жоау Феликс пробил выше ворот.
Встреча завершилась нулевой ничьей, которая позволила Колумбии сохранить первое место в группе и выйти в плей‑офф на Гану, а Португалия отправилась в верхнюю часть сетки и сыграет с Хорватией.
Ранее сообщалось, что ДР Конго одержала волевую победу над Узбекистаном, гол Николы Влашича помог Хорватии взять верх над Ганой, а точные удары Джуда Беллингема и Гарри Кейна — Англии одолеть Панаму.