Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Португалия сыграла вничью с Колумбией на ЧМ по футболу, гол Санчеса в концовке отменил VAR

Сборные Португалии и Колумбии разошлись миром в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по футболу.

Источник: RT на русском

Сборные Португалии и Колумбии разошлись миром в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по футболу.

Подопечные Нестора Лоренсо на протяжении большей части матча владели инициативой и нанесли по чужим воротам почти вдвое больше ударов (24 против 13), но сумели забить лишь в компенсированное ко второму тайму время.

Защитник Давинсон Санчес откликнулся на навес с левого фланга после розыгрыша углового и послал мяч в ворота Диогу Кошты. Однако австралийский судья Алиреза Фагани после совета с VAR отменил гол.

При этом португальцы в концовке первого тайма создали два очень хороших момента, но не сумели ими воспользоваться. Сначала Камило Варгас вытащил удар Бруну Фернандеша в упор, а затем Жоау Феликс пробил выше ворот.

Встреча завершилась нулевой ничьей, которая позволила Колумбии сохранить первое место в группе и выйти в плей‑офф на Гану, а Португалия отправилась в верхнюю часть сетки и сыграет с Хорватией.

Ранее сообщалось, что ДР Конго одержала волевую победу над Узбекистаном, гол Николы Влашича помог Хорватии взять верх над Ганой, а точные удары Джуда Беллингема и Гарри Кейна — Англии одолеть Панаму.