Хинштейн: освобождённые жители Курской области рассказали о пытках в плену

Вернувшиеся из украинского плена мирные жители Курской области рассказали, что их держали в тюрьмах и колониях вместе с уголовниками, били, издевались и плохо кормили.
Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
«От того, что рассказывают, просто леденеет кровь. Людей держали в тюрьмах, в колониях вместе с уголовниками, относились как к скотине, даже хуже — били, издевались, кормили кое-как. Роману выжгли букву “Z” на руке», — говорится в публикации в его Telegram-канале.
Ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что вопрос с возвращением жителей Курской области, находившихся на Украине, полностью закрыт.
Она также проинформировала, что пять жителей Курской области, захваченные украинскими боевиками во время вторжения в регион, вернулись в Россию с территории Украины.
Кроме того, появились кадры возвращения в Россию освобождённых жителей Курской области.