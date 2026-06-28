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Хинштейн: освобождённые жители Курской области рассказали о пытках в плену

Вернувшиеся из украинского плена мирные жители Курской области рассказали, что их держали в тюрьмах и колониях вместе с уголовниками, били, издевались и плохо кормили.

Вернувшиеся из украинского плена мирные жители Курской области рассказали, что их держали в тюрьмах и колониях вместе с уголовниками, били, издевались и плохо кормили.

Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

«От того, что рассказывают, просто леденеет кровь. Людей держали в тюрьмах, в колониях вместе с уголовниками, относились как к скотине, даже хуже — били, издевались, кормили кое-как. Роману выжгли букву “Z” на руке», — говорится в публикации в его Telegram-канале.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что вопрос с возвращением жителей Курской области, находившихся на Украине, полностью закрыт.

Она также проинформировала, что пять жителей Курской области, захваченные украинскими боевиками во время вторжения в регион, вернулись в Россию с территории Украины.

Кроме того, появились кадры возвращения в Россию освобождённых жителей Курской области.

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