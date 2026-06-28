Врач Усачёва: экзотические фрукты чаще вызывают аллергические реакции

«Во время отдыха ухудшение самочувствия может быть связано не только с аллергической реакцией. Непривычная пища, изменение состава воды, нарушение условий хранения продуктов, жаркий климат и особенности местной кухни способны вызывать токсикоинфекции и выраженные реакции со стороны желудочно-кишечного тракта. Именно поэтому при появлении тошноты, рвоты, диареи или выраженной слабости важно не пытаться самостоятельно поставить себе диагноз, а обращаться к врачу», — посоветовала Усачёва.