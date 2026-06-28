Врач Усачёва: экзотические фрукты чаще вызывают аллергические реакции

В поездках в другие регионы и страны во время отпуска многие впервые пробуют экзотические фрукты, морепродукты и блюда местной кухни. Однако именно путешествия нередко становятся периодом, когда у человека впервые возникает аллергическая реакция, иногда достаточно выраженная.
Об этом в беседе с RT рассказала Анна Усачёва, заведующая Консультативно-диагностическим центром Российской детской клинической больницы Минздрава России, врач — аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук.
«Многие люди впервые сталкиваются с проявлениями аллергии именно во время отпуска, и на то есть несколько причин: смена климата и сезона цветения, новые аллергены, перекрёстная пищевая аллергия, непривычные еда и напитки, укусы насекомых, солнце и хлорка», — перечислила она.
Во время путешествий люди часто резко меняют привычный рацион и пробуют сразу большое количество новых продуктов, пояснила эксперт.
Отмечается, что именно это становится одной из наиболее частых причин острых аллергических реакций.
«Наиболее аллергенными считаются: морепродукты (особенно моллюски и ракообразные), орехи, экзотические фрукты, блюда с большим количеством специй и соусов», — подчеркнула собеседница RT.
По её словам, особую осторожность стоит соблюдать с креветками, мидиями, устрицами, осьминогами и другими морепродуктами.
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Аллергия на них может развиваться даже у людей, которые раньше спокойно переносили рыбу, добавила врач.
Кроме того, аллерголог отметила, что некоторые экзотические фрукты действительно чаще вызывают аллергические реакции.
Наиболее осторожно нужно относиться к киви, манго, папайе, маракуйе, ананасу, личи и авокадо, подчеркнула она.
«Во время отдыха ухудшение самочувствия может быть связано не только с аллергической реакцией. Непривычная пища, изменение состава воды, нарушение условий хранения продуктов, жаркий климат и особенности местной кухни способны вызывать токсикоинфекции и выраженные реакции со стороны желудочно-кишечного тракта. Именно поэтому при появлении тошноты, рвоты, диареи или выраженной слабости важно не пытаться самостоятельно поставить себе диагноз, а обращаться к врачу», — посоветовала Усачёва.
Даже если у человека ранее не было аллергии, базовая аптечка в путешествии необходима, напомнила врач.
«В неё желательно включить современные антигистаминные препараты, энтеросорбенты, средства для регидратации, препараты для обработки кожи, солнцезащитные средства. Пациентам с подтверждёнными тяжёлыми аллергическими реакциями важно заранее обсудить с врачом индивидуальный набор препаратов для поездки», — порекомендовала специалист.
По её мнению, не стоит пробовать сразу несколько новых продуктов.
Также врач посоветовала с осторожностью относиться к морепродуктам и экзотическим фруктам, внимательно читать состав блюд, не покупать еду в сомнительных местах, а также особенно внимательно следить за рационом детей.
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