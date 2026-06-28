Биолог рассказал, что делать при укусе гадюки

«Если нет врачей рядом — допустим, вы далеко в лесу или в глухой деревне — не надо паниковать. Нужно выпить антигистаминный препарат — противоаллергические таблетки, если они есть. Это немного улучшит состояние. Надо пить больше воды, как бы разбавляя яд. А вот алкоголь пить не рекомендуется, так как он усиливает сердцебиение, и кровообращение становится более интенсивным, разнося яд дальше», — подчеркнул эксперт.