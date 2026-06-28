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ВС России уничтожили транспорт для подвоза боеприпасов ВСУ у Красного Лимана

Российские военнослужащие группировки войск «Запад» уничтожили транспортные средства, которые использовались для подвоза боеприпасов и материальных средств подразделениям ВСУ на окраинах Красного Лимана. Об этом сообщили в Минобороны России.

Российские военнослужащие группировки войск «Запад» уничтожили транспортные средства, которые использовались для подвоза боеприпасов и материальных средств подразделениям ВСУ на окраинах Красного Лимана. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, операторы FPV-дронов 25-й общевойсковой армии поразили квадроциклы и пикап с системой радиоэлектронной борьбы, использовавшиеся противником для снабжения позиций.

Отмечается, что средства объективного контроля подтвердили уничтожение транспорта ВСУ.

Ранее стало известно, что в Красном Лимане российские бойцы из группировки войск «Запад» за сутки овладели пятью опорными пунктами и захватили 57 зданий.