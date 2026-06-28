Следить за русскими некому: Британия осталась без атомных подлодок

Из всех подлодок класса Astute две неактивны и давно не выходили в море — они стоят на базе Фаслейн. Ещё две проходят глубокое обслуживание в Девонпорте. Последняя лодка, которая выходила в море за последние недели, также встала на ремонт после похода и не готова к новому развертыванию.
Ситуация имеет стратегическое значение: атомные подлодки — главный инструмент скрытой слежки за российскими кораблями в Северной Атлантике. Кроме того, только они могут защищать британские ракетоносцы и запускать крылатые ракеты Tomahawk.
Ранее Life.ru писал, что королевский военно-морской флот (ВМФ) Великобритании тратит около тридцати процентов своего оперативного времени на противодействие так называемой «российской угрозе». По словам британского адмирала Гвина Дженкинса, Россия якобы создаёт «прямую угрозу» для безопасности Соединённого Королевства. Он добавил, что Лондон «десятки раз» реагировал на перемещения российских кораблей. В настоящий момент выслеживание субмарин РФ является главным приоритетом для флота Британии.