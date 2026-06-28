СМИ: удары Ирана не привели к значительным последствиям для объектов США

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника утверждает, что ответные удары Ирана по американским объектам на Ближнем Востоке в воскресенье не привели к значительному ущербу.
«Отсутствуют сообщения о жертвах со стороны США или серьезных ударах или ущербе объектам США в регионе», — говорится в материале агентства.
Иранские СМИ в воскресенье сообщили об ударах на иранском острове Кешм и в районе иранского города Сирик. Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило атаку многочисленных целей в Иране в ответ на якобы нападение Тегерана на коммерческое судно.
После этого КСИР заявил, что целями его ответных ударов были авиабаза США в Кувейте и база американских ВМС в Бахрейне.