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СМИ: удары Ирана не привели к значительным последствиям для объектов США

Reuters: удары Ирана не привели к значительным последствиям для объектов США.

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника утверждает, что ответные удары Ирана по американским объектам на Ближнем Востоке в воскресенье не привели к значительному ущербу.

«Отсутствуют сообщения о жертвах со стороны США или серьезных ударах или ущербе объектам США в регионе», — говорится в материале агентства.

Иранские СМИ в воскресенье сообщили об ударах на иранском острове Кешм и в районе иранского города Сирик. Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило атаку многочисленных целей в Иране в ответ на якобы нападение Тегерана на коммерческое судно.

После этого КСИР заявил, что целями его ответных ударов были авиабаза США в Кувейте и база американских ВМС в Бахрейне.

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