Ликвидирован полковник ГУР Украины, причастный к попытке теракта в Крыму

«Восемнадцатого мая 2026 года на Украине был ликвидирован полковник украинской военной разведки Фахриев* Рустем Саитхалилович», — сказал собеседник агентства.
По его словам, Фахриев* был активистом запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымскотатарского народа»**, входил в число участников блокирования здания Совета министров Крыма в 2014 году, состоял в батальоне «Аскер», а позднее — в батальоне «Донбасс-Украина».
По данным ФСБ, именно Фахриев* стоял за организацией попытки покушения на одного из старших офицеров Минобороны России, которого планировалось убить вместе с семьей. ГУР МО Украины собиралось провести операцию 1 декабря 2025 года. Тогда эти планы удалось сорвать: агент, закладывавший взрывное устройство под автомобиль, оказал сопротивление при задержании и был ликвидирован.
В конце декабря 2025 года Росфинмониторинг внес сотрудника ГУР Рустема Фахриева* в перечень террористов и экстремистов.
На Украине Меджлис крымскотатарского народа** был признан представительным органом крымскотатарского народа. В апреле 2026 года кабинет министров Украины официально закрепил за ним правовой статус представительного органа крымскотатарского народа, а органам власти было предписано консультироваться с ним по вопросам, касающимся прав и интересов крымских татар. В 2016 году организация была признана экстремистской, а ее деятельность на территории РФ запрещена решением суда.
В мае 2014 года сторонники запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымскотатарского народа»** заблокировали здание Совета министров Крыма в Симферополе, пытаясь воспрепятствовать работе органов власти. По данным Следственного комитета России, по факту произошедшего были возбуждены уголовные дела в отношении участников акции.
* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторингом.
** Запрещенная в России экстремистская организация.