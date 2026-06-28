Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ликвидирован полковник ГУР Украины, причастный к попытке теракта в Крыму

Пытавшийся устроить теракт в Крыму полковник ГУР Фахриев был ликвидирован.

ДОНЕЦК, 28 июн — РИА Новости. Полковник Главного управления разведки Украины (ГУР) Рустем Фахриев*, причастный, по данным ФСБ, к организации попытки теракта в Крыму, ликвидирован, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

«Восемнадцатого мая 2026 года на Украине был ликвидирован полковник украинской военной разведки Фахриев* Рустем Саитхалилович», — сказал собеседник агентства.

По его словам, Фахриев* был активистом запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымскотатарского народа»**, входил в число участников блокирования здания Совета министров Крыма в 2014 году, состоял в батальоне «Аскер», а позднее — в батальоне «Донбасс-Украина».

По данным ФСБ, именно Фахриев* стоял за организацией попытки покушения на одного из старших офицеров Минобороны России, которого планировалось убить вместе с семьей. ГУР МО Украины собиралось провести операцию 1 декабря 2025 года. Тогда эти планы удалось сорвать: агент, закладывавший взрывное устройство под автомобиль, оказал сопротивление при задержании и был ликвидирован.

В конце декабря 2025 года Росфинмониторинг внес сотрудника ГУР Рустема Фахриева* в перечень террористов и экстремистов.

На Украине Меджлис крымскотатарского народа** был признан представительным органом крымскотатарского народа. В апреле 2026 года кабинет министров Украины официально закрепил за ним правовой статус представительного органа крымскотатарского народа, а органам власти было предписано консультироваться с ним по вопросам, касающимся прав и интересов крымских татар. В 2016 году организация была признана экстремистской, а ее деятельность на территории РФ запрещена решением суда.

В мае 2014 года сторонники запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымскотатарского народа»** заблокировали здание Совета министров Крыма в Симферополе, пытаясь воспрепятствовать работе органов власти. По данным Следственного комитета России, по факту произошедшего были возбуждены уголовные дела в отношении участников акции.

* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторингом.

** Запрещенная в России экстремистская организация.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше