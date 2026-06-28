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Хинштейн: От рассказов освобождённых курян леденеет кровь

Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что у него «леденеет кровь» от рассказов освобождённых жителей региона. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Источник: Life.ru

«От того, что рассказывают, просто леденеет кровь. Людей держали в тюрьмах, в колониях вместе с уголовниками, относились как к скотине, даже хуже — били, издевались, кормили кое-как. Роману выжгли букву “Z” на руке», — пишет он.

Напомним, ранее в Курск прибыли пять жителей Курской области, находившихся в украинском плену. После возвращения люди рассказывали о тяжёлых условиях и ожидании момента, когда смогут попасть домой. Хинштейн пообещал делать всё возможное для прояснения судьбы остальных курян вместе с уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой. Губернатор отметил, что после возвращения люди рассказывали о тяжёлых условиях и длительном ожидании момента, когда смогут попасть домой.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

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