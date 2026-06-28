Хинштейн: От рассказов освобождённых курян леденеет кровь

Напомним, ранее в Курск прибыли пять жителей Курской области, находившихся в украинском плену. После возвращения люди рассказывали о тяжёлых условиях и ожидании момента, когда смогут попасть домой. Хинштейн пообещал делать всё возможное для прояснения судьбы остальных курян вместе с уполномоченным по правам человека Яной Лантратовой. Губернатор отметил, что после возвращения люди рассказывали о тяжёлых условиях и длительном ожидании момента, когда смогут попасть домой.