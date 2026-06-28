В Европе сравнили современную западную русофобию с эпохой Маккарти в США

«Единственная историческая аналогия, которая приходит мне на ум, — это эпоха Маккарти в Соединенных Штатах. Сегодня антикоммунизм 1950-х годов во многом превратился в русофобию, возведенную в ранг официальной доктрины», — сказал евродепутат РИА Новости.