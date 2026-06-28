Русофобия на Западе стала официальной доктриной, а отношение к РФ западных стран напоминает атмосферу эпохи Маккарти в Соединённых Штатах. Такое мнение высказал депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.
«Единственная историческая аналогия, которая приходит мне на ум, — это эпоха Маккарти в Соединенных Штатах. Сегодня антикоммунизм 1950-х годов во многом превратился в русофобию, возведенную в ранг официальной доктрины», — сказал евродепутат РИА Новости.
Он напомнил о повсеместных поисках «советских шпионов» и политических преследованиях деятелей культуры и общественных активистов во времена маккартизма.
Ранее Картайзер назвал отказ издания Politico Europe опубликовать материал главы МИД России Сергея Лаврова ярким симптомом кризиса западной демократии.
Также сообщалось, что в ЕС осознали ущербность своей русофобии.
Тем временем ранее покинувшие Россию граждане вновь прибывают в РФ. Количество таких случаев заметно увеличилось. Россиян заставляет вернуться «душная и агрессивная русофобия» на Западе.