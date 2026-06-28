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В Европе сравнили современную западную русофобию с эпохой Маккарти в США

Евродепутат Картайзер: русофобия на Западе стала официальной доктриной.

Источник: Комсомольская правда

Русофобия на Западе стала официальной доктриной, а отношение к РФ западных стран напоминает атмосферу эпохи Маккарти в Соединённых Штатах. Такое мнение высказал депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

«Единственная историческая аналогия, которая приходит мне на ум, — это эпоха Маккарти в Соединенных Штатах. Сегодня антикоммунизм 1950-х годов во многом превратился в русофобию, возведенную в ранг официальной доктрины», — сказал евродепутат РИА Новости.

Он напомнил о повсеместных поисках «советских шпионов» и политических преследованиях деятелей культуры и общественных активистов во времена маккартизма.

Ранее Картайзер назвал отказ издания Politico Europe опубликовать материал главы МИД России Сергея Лаврова ярким симптомом кризиса западной демократии.

Также сообщалось, что в ЕС осознали ущербность своей русофобии.

Тем временем ранее покинувшие Россию граждане вновь прибывают в РФ. Количество таких случаев заметно увеличилось. Россиян заставляет вернуться «душная и агрессивная русофобия» на Западе.

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