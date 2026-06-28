РИА Новости: Армения лишится 98% доходов от продажи рыбы без рынка России

Армения лишится почти $80 млн, или 98% доходов от экспорта рыбы, в случае потери российского рынка. Об этом свидетельствуют расчёты РИА Новости на основе данных национальных статслужб.
Агентство отмечает, что по итогам 2025 года Армения экспортировала рыбу на $79,8 млн, из которых $78,4 млн пришлось на поставки в Россию.
«Таким образом, российский рынок обеспечил 98,3% прибыли», — говорится в публикации.
Ранее в Россельхознадзоре заявили, что ограничения на поставки в Россию рыбной продукции из Армении распространились на все предприятия республики.