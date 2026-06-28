Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РИА Новости: Армения лишится 98% доходов от продажи рыбы без рынка России

Армения лишится почти $80 млн, или 98% доходов от экспорта рыбы, в случае потери российского рынка. Об этом свидетельствуют расчёты РИА Новости на основе данных национальных статслужб.

Армения лишится почти $80 млн, или 98% доходов от экспорта рыбы, в случае потери российского рынка. Об этом свидетельствуют расчёты РИА Новости на основе данных национальных статслужб.

Агентство отмечает, что по итогам 2025 года Армения экспортировала рыбу на $79,8 млн, из которых $78,4 млн пришлось на поставки в Россию.

«Таким образом, российский рынок обеспечил 98,3% прибыли», — говорится в публикации.

Ранее в Россельхознадзоре заявили, что ограничения на поставки в Россию рыбной продукции из Армении распространились на все предприятия республики.