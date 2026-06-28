Токсиколог Удавлиев: оставлять фумигатор включённым на всю ночь в спальне опасно

Оставлять фумигатор включённым на всю ночь в спальне — привычка, которая может обернуться серьёзными проблемами для здоровья. Особо опасно использовать это средство в небольших помещениях с плохой вентиляцией.
Об этом в беседе с RT рассказал доктор биологических наук, профессор кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности РОСБИОТЕХа Дамир Удавлиев.
«Принцип действия большинства электрических фумигаторов базируется на использовании нагревательных элементов для испарения синтетических пиретроидов. Эти вещества, парализующие нервную систему комаров, при длительном испарении способны накапливаться в воздухе. В проветриваемой комнате площадью от 15 кв. м и при работе прибора не более двух часов риски для здорового взрослого минимальны. Однако в маленькой закрытой спальне за ночь создаётся высокая концентрация химикатов, которая может достичь опасных для человека значений», — предупредил эксперт.
По его словам, длительное вдыхание паров может не только спровоцировать головную боль, тошноту и раздражение слизистых, но и привести к более серьёзным нарушениям в работе центральной нервной системы.
«Особую бдительность следует проявлять семьям с детьми и владельцам домашних животных. Детский организм значительно чувствительнее к токсинам, а кошки и птицы могут получить тяжёлое отравление даже при кратковременном контакте с испарениями. Кроме того, химикат оседает плёнкой на поверхности воды в аквариумах, перекрывая доступ кислорода рыбам», — добавил специалист.
Чтобы обезопасить себя и близких, рекомендуется включать прибор за 30—60 минут до сна на расстоянии не менее 1 м от кровати, а затем обязательно отключать его на ночь и тщательно проветривать помещение, заключил собеседник RT.
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