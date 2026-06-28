Токсиколог Удавлиев: оставлять фумигатор включённым на всю ночь в спальне опасно

«Принцип действия большинства электрических фумигаторов базируется на использовании нагревательных элементов для испарения синтетических пиретроидов. Эти вещества, парализующие нервную систему комаров, при длительном испарении способны накапливаться в воздухе. В проветриваемой комнате площадью от 15 кв. м и при работе прибора не более двух часов риски для здорового взрослого минимальны. Однако в маленькой закрытой спальне за ночь создаётся высокая концентрация химикатов, которая может достичь опасных для человека значений», — предупредил эксперт.