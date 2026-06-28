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Командир Марик: ВС РФ за ночь сбили два летящих из Сумской области БПЛА ВСУ

Цели поразил расчет мобильной огневой группы группировки войск «Север», сообщил военнослужащий.

КУРСК, 28 июня. /ТАСС/. Мобильная огневая группа (МОГ) группировки войск «Север» за ночь уничтожила два беспилотных летательных аппарата ВСУ. Об этом ТАСС сообщил командир орудия с позывным Марик.

«Расчет мобильной огневой группы 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск “Север” за ночь успешно уничтожил два беспилотных летательных аппарата, летящих из Сумской области», — рассказал он.

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