Командир Марик: ВС РФ за ночь сбили два летящих из Сумской области БПЛА ВСУ

КУРСК, 28 июня. /ТАСС/. Мобильная огневая группа (МОГ) группировки войск «Север» за ночь уничтожила два беспилотных летательных аппарата ВСУ. Об этом ТАСС сообщил командир орудия с позывным Марик.
«Расчет мобильной огневой группы 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск “Север” за ночь успешно уничтожил два беспилотных летательных аппарата, летящих из Сумской области», — рассказал он.
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