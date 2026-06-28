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Четверо детей пострадали в ДТП с опрокидыванием машины в Туве

Шесть человек, в том числе четверо детей, пострадали при опрокидывании автомобиля в Кызылском районе Тувы. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Шесть человек, в том числе четверо детей, пострадали при опрокидывании автомобиля в Кызылском районе Тувы. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, ДТП произошло на 64-м км автодороги Кызыл — Эрзин. Автомобиль Toyota Alphard съехал с дороги и опрокинулся.

В момент аварии в салоне находились семь человек, включая четверых детей. Шестерых пассажиров доставили в Республиканскую больницу.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что пять человек погибли, ещё трое пострадали в результате столкновения Lada Largus и УАЗа в Белорецком районе Башкирии. Прокуратура начала проверку по факту аварии.