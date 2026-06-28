В ночном ДТП в Бурятии погибли два человека

УЛАН-УДЭ, 28 июн — РИА Новости. Два человека, в том числе 15-летний подросток, погибли при столкновении микрогрузовика и легковушки в Бурятии, еще трое пострадали, сообщила РИА Новости инспектор по особым поручениям республиканского УГИБДД МВД Наталья Шагдуржапова.
По данным полиции, ДТП произошло в ночь на воскресенье в Джидинском районе Бурятии.
«По предварительным данным, сегодня ночью в результате столкновения автомашин Mitsubishi Canter и Nissan Carib погибли два человека, в том числе 15-летний ребенок», — рассказала собеседница агентства.
По ее словам, еще три человека, один из которых 15-летний ребенок, с травмами госпитализированы в больницу.