В Подмосковье начался новый этап борьбы с борщевиком

В минсельхозпроде напомнили, что борщевик Сосновского — инвазивное растение. Его сок при попадании на кожу и воздействии солнечного света может вызывать ожоги, кроме того, он быстро распространяется и вытесняет местные виды растений. Для борьбы с ним в Подмосковье применяются как наземные методы, так и беспилотные летательные аппараты. Использование БПЛА-систем позволяет эффективно обрабатывать большие и труднодоступные территории.