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В Подмосковье начался новый этап борьбы с борщевиком

РИА Новости: в Подмосковье начался новый этап борьбы с борщевиком.

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Второй этап борьбы с борщевиком Сосновского, необходимый для уничтожения новых всходов, начался в Подмосковье, планируется обработать свыше 23,4 тысячи гектаров, сообщили РИА Новости в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Сейчас начался второй этап — повторная обработка тех же участков, которая продлится до начала осени. Это необходимо, чтобы уничтожить новые всходы. В рамках второго этапа будет повторно обработано более 23,4 тысячи гектаров», — отметили в пресс-службе ведомства.

Первый этап борьбы с борщевиком проходил с мая до середины июня, в период активного роста растения. На этом этапе специалисты обработали 100% запланированных территорий — более 23,4 тысячи гектаров муниципальной земли.

В минсельхозпроде напомнили, что борщевик Сосновского — инвазивное растение. Его сок при попадании на кожу и воздействии солнечного света может вызывать ожоги, кроме того, он быстро распространяется и вытесняет местные виды растений. Для борьбы с ним в Подмосковье применяются как наземные методы, так и беспилотные летательные аппараты. Использование БПЛА-систем позволяет эффективно обрабатывать большие и труднодоступные территории.