АТОР: россияне могут без виз посетить 76 стран

Россияне могут посетить без виз 76 стран, а с учётом государств, где визу оформляют по прибытии, — 93. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
По данным ассоциации, более трети безвизовых направлений находятся в Азии, около 21% — в Африке, порядка 18% — в странах Америки, пишет РИА Новости.
В АТОР добавили, что для ряда стран безвизовый режим остаётся во многом формальным из-за необходимости транзита через государства с визовым режимом.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин заявил, что безвизовый режим между Россией и Китаем в 2026 году обеспечил рост взаимного турпотока в среднем на 20—30% в зависимости от сезона.