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Содержали с уголовниками и жгли кожу: Что пережили куряне в украинском плену

Освобождённые из украинского плена мирные жители Курской области рассказали о жестоком обращении. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. По его словам, людей содержали в колониях вместе с уголовниками, били и плохо кормили.

Источник: Life.ru

Встреча Хинштейна с освобождёнными курянами. Видео © Telegram / Александр Хинштейн.

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в субботу сообщила о возвращении в Россию пяти жителей Курской области и ещё двоих гражданских из других регионов. Хинштейн встретил освобождённых в Курске поздно вечером. Губернатор отметил, что люди рассказывают о бесчеловечных условиях содержания. Он добавил, что вместе с Лантратовой будет делать всё возможное, чтобы прояснить судьбу остальных людей. Пока данные о нахождении кого-либо из курян на Украине не подтверждаются.

«Поздно вечером возвращенные из плена приехали в Курск. Встретил их вместе с родными и близкими… От того, что рассказывают, просто леденеет кровь. Людей держали в тюрьмах, в колониях вместе с уголовниками, относились как к скотине, даже хуже — били, издевались, кормили кое-как. Роману выжгли букву Z на руке», — написал Хинштейн в канале на платформе «Макс».

К слову, сегодня мужчине исполнилось 37 лет. Роман признался, что этот день рождения не забудет никогда.

Напомним, в Курск прибыли пять жителей Курской области, находившихся в украинском плену. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что всего из плена освободили семь граждан из разных регионов.

Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

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