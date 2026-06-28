Содержали с уголовниками и жгли кожу: Что пережили куряне в украинском плену

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в субботу сообщила о возвращении в Россию пяти жителей Курской области и ещё двоих гражданских из других регионов. Хинштейн встретил освобождённых в Курске поздно вечером. Губернатор отметил, что люди рассказывают о бесчеловечных условиях содержания. Он добавил, что вместе с Лантратовой будет делать всё возможное, чтобы прояснить судьбу остальных людей. Пока данные о нахождении кого-либо из курян на Украине не подтверждаются.