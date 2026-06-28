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Юрист Щербаков возглавил список партии «Яблоко» на выборах в Госдуму

Процедура выдвижения кандидатов и голосования по их внесению в списки прошли в закрытом режиме.

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Общефедеральный список партии «Яблоко» на выборах в Госдуму возглавил председатель Челябинского регионального отделения партии юрист Ярослав Щербаков. Список из семи фамилий утвержден съездом этого политического объединения.

Процедура выдвижения кандидатов и голосования по их внесению в списки прошли в закрытом режиме.

В список также вошли депутат заксобрания Санкт-Петербурга Дмитрий Анисимов, зампред Псковского регионального отделения партии Яна Иванова, юрист Виталий Исаков, представитель «Яблока» в Центральной избирательной комиссии Иван Большаков, председатель Омского регионального отделения Татьяна Шнейдер и глава Московского регионального отделения Кирилл Гончаров.

Всего в федеральный список вошли 275 кандидатов (семь человек в общефедеральной части и еще 268 — в составе 71 региональной группы), еще 137 кандидатов были выдвинуты по одномандатным округам.

Съезд также выдвинул списки кандидатов на выборах в законодательные собрания четырех регионов — Санкт-Петербурга, Карелии, Свердловской, Ленинградской областей.

Предвыборный съезд продолжался почти 20 часов — с 10 утра 27 июня до примерно 6 утра 28 июня.

Осенью 2026 года в России пройдут выборы депутатов Государственной думы девятого созыва. Голосование пройдет с 18 по 20 сентября. Впервые в думских выборах примут участие жители Донбасса и Новороссии. Параллельно состоятся выборы в законодательные собрания 39 регионов, а также выборы высших должностных лиц субъектов РФ: в 7 регионах — прямые, в 3 — путем избрания региональными парламентами. Всего замещению подлежат около 23 тыс. мандатов.