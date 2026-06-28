Юрист Щербаков возглавил список партии «Яблоко» на выборах в Госдуму

Осенью 2026 года в России пройдут выборы депутатов Государственной думы девятого созыва. Голосование пройдет с 18 по 20 сентября. Впервые в думских выборах примут участие жители Донбасса и Новороссии. Параллельно состоятся выборы в законодательные собрания 39 регионов, а также выборы высших должностных лиц субъектов РФ: в 7 регионах — прямые, в 3 — путем избрания региональными парламентами. Всего замещению подлежат около 23 тыс. мандатов.