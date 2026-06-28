Ликвидирован полковник ГУР Фахриев*, причастный к подготовке теракта в Крыму

На Украине «Меджлис крымскотатарского народа»** официально считается представительным органом крымских татар — в апреле 2026 года кабинет министров законодательно закрепил за ним этот статус и обязал госорганы согласовывать с ним вопросы, затрагивающие права и интересы крымскотатарского населения. При этом в России организация ещё в 2016 году была признана экстремистской и запрещена судом. В мае 2014 года её сторонники заблокировали здание Совета министров Крыма в Симферополе, пытаясь помешать работе органов власти, после этого Следственный комитет России возбудил уголовные дела.