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Ликвидирован полковник ГУР Фахриев*, причастный к подготовке теракта в Крыму

Полковник украинской разведки Рустем Фахриев*, который подозревается в организации теракта в Крыму, был ликвидирован на территории Украины 18 мая. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на российских силовиков.

Источник: Life.ru

По данным источника, Фахриев* занимал должность в Главном управлении разведки Минобороны Украины и ранее фигурировал в ряде эпизодов, связанных с радикальной активностью. В частности, он был участником запрещённого в России «Меджлиса крымскотатарского народа»**, принимал участие в событиях 2014 года в Крыму.

Отдельно отмечается, что Фахриев* рассматривался как один из организаторов подготовки покушения на высокопоставленного офицера Минобороны России и членов его семьи. По версии ФСБ, операция планировалась на 1 декабря 2025 года, однако реализовать её не удалось.

На Украине «Меджлис крымскотатарского народа»** официально считается представительным органом крымских татар — в апреле 2026 года кабинет министров законодательно закрепил за ним этот статус и обязал госорганы согласовывать с ним вопросы, затрагивающие права и интересы крымскотатарского населения. При этом в России организация ещё в 2016 году была признана экстремистской и запрещена судом. В мае 2014 года её сторонники заблокировали здание Совета министров Крыма в Симферополе, пытаясь помешать работе органов власти, после этого Следственный комитет России возбудил уголовные дела.

*Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

** Деятельность экстремистской организации запрещена в России.

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