Депутат Немкин: мошенники могут перехватывать смс-сообщения пользователей

«Важно понимать, что сегодня безопасность зависит не только от технических средств, но и от внимательности самого пользователя. Государство, банки и операторы связи последовательно усиливают меры противодействия мошенникам, однако преступники постоянно совершенствуют свои схемы. Поэтому ключевым фактором защиты остаётся критическое отношение к любым запросам персональных данных и кодов подтверждения, даже если они поступают якобы от представителей банка, оператора связи или государственных органов», — заключил он.