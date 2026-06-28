Депутат Немкин: мошенники могут перехватывать смс-сообщения пользователей

Мошенники могут перехватывать смс-сообщения пользователей, однако в большинстве случаев речь идёт не о сложном взломе мобильной сети, а о сочетании методов социальной инженерии и компрометации устройства пользователя.
Об этом в беседе с RT предупредил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
«Наиболее распространённый сценарий — когда злоумышленники получают доступ к аккаунтам через вредоносное программное обеспечение, установленное на смартфон, либо убеждают человека самостоятельно сообщить одноразовый код подтверждения под различными предлогами», — добавил парламентарий.
По его словам, серьёзную угрозу представляет так называемый сим-свопинг — схема, при которой преступники пытаются перевыпустить сим-карту на своё имя, используя украденные персональные данные или методы социальной инженерии.
«Получив контроль над номером телефона, злоумышленники могут принимать смс-коды для входа в банковские сервисы, государственные платформы и другие цифровые ресурсы. Именно поэтому операторы связи и государство сегодня уделяют повышенное внимание дополнительной защите абонентов от подобных атак», — объяснил депутат.
Также существуют вредоносные программы, которые после установки на смартфон получают доступ к сообщениям и могут пересылать коды подтверждения мошенникам, предостерёг собеседник RT.
Сгенерировано с помощью ИИ.
«Как правило, такие приложения распространяются через фишинговые ссылки, поддельные сайты, мессенджеры или неофициальные магазины приложений. Пользователь зачастую даже не подозревает, что его устройство находится под контролем злоумышленников», — отметил он.
Для защиты необходимо соблюдать базовые правила цифровой гигиены, напомнил Немкин.
«Не сообщать никому коды из смс, не переходить по подозрительным ссылкам, устанавливать приложения только из проверенных источников, использовать антивирусное программное обеспечение и регулярно обновлять операционную систему», — посоветовал депутат.
Дополнительным уровнем защиты может стать использование двухфакторной аутентификации через специальные приложения-генераторы кодов вместо подтверждения по смс там, где такая возможность предусмотрена, порекомендовал парламентарий.
«Важно понимать, что сегодня безопасность зависит не только от технических средств, но и от внимательности самого пользователя. Государство, банки и операторы связи последовательно усиливают меры противодействия мошенникам, однако преступники постоянно совершенствуют свои схемы. Поэтому ключевым фактором защиты остаётся критическое отношение к любым запросам персональных данных и кодов подтверждения, даже если они поступают якобы от представителей банка, оператора связи или государственных органов», — заключил он.
Ранее россиян предупредили, что мошенники могут звонить со знакомого жертве номера.