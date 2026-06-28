Эксперт Рыбаков: антироссийская пропаганда ведется с времен Ивана Грозного

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Антироссийская пропагандистская машина была запущена еще во времена Ивана Грозного, когда в Европе массово печатали гравюры о «злых московитах». Сегодняшняя демонизация России — лишь продолжение этой многовековой политики, такое мнение в беседе с ТАСС высказал генеральный директор Государственного музея политической истории России генерал-майор в запаса, доктор философских наук Сергей Рыбаков.
«Первая пропагандистская кампания была развернута еще во времена Ивана Грозного. На территории Речи Посполитой массово печатались и распространялись гравюры, изображавшие “злых московитов” и приписывавшие им всевозможные зверства. Именно тогда, в XVI веке, и появилась эта международная традиция. А уже начиная с эпохи Петра I, с XVIII века, все это пошло по полной и, к сожалению, не прекращается до сих пор», — сказал Рыбаков.
По его словам, сегодня к этому добавилась еще одна ложная концепция, родившаяся прямо в день нападения на СССР. «Уже в 5:30 утра 22 июня 1941 года немецкий посол вручил Молотову ноту, в которой объяснялось, что Германия вынуждена была напасть, так как Советский Союз якобы сам готовился к агрессии. Эта черная легенда родилась в голове нацистов, а после 1945 года ее подхватили наши бывшие союзники», — пояснил Рыбаков.
Он подчеркнул, что эта пропаганда всегда носит исключительно прагматический характер. «На самом деле мы великая держава, у нас есть свои национальные интересы, свой суверенитет и территориальная целостность. Мы за это боремся и пытаемся отстаивать. А есть другие сильные игроки на мировой арене, которые стремятся поставить нас на место и за наш счет решить свои задачи. Вот и все», — заключил он.
Полный текст интервью будет опубликован 29 июня.