Эксперт Рыбаков: антироссийская пропаганда ведется с времен Ивана Грозного

Он подчеркнул, что эта пропаганда всегда носит исключительно прагматический характер. «На самом деле мы великая держава, у нас есть свои национальные интересы, свой суверенитет и территориальная целостность. Мы за это боремся и пытаемся отстаивать. А есть другие сильные игроки на мировой арене, которые стремятся поставить нас на место и за наш счет решить свои задачи. Вот и все», — заключил он.