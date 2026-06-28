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Командир Пепел: «Солнцепек» уничтожил несколько укреплений ВСУ под Сумами

Скопления солдат и объекты противника удалось поразить одним ударом, сообщил российский военнослужащий.

КУРСК, 28 июня. /ТАСС/. Экипаж тяжелой реактивной системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Север» поразил скопления солдат ВСУ и несколько укрепленных объектов в Сумской области. Об этом ТАСС сообщил командир взвода с позывным Пепел.

«За один массированный удар экипаж ТОС-1А уничтожил значительное количество вражеской пехоты и несколько укрепленных пунктов в Сумской области. После получения приказа ночью экипаж ТОС-1А выехал на позиции и выполнил пристрелочный выстрел. Благодаря корректировке от операторов беспилотников группировки “Север”, были нанесены точные удары, в результате которых все цели были уничтожены», — рассказал он.