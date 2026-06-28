Эксперт Рыбаков: Запад намеренно преуменьшает роль СССР во Второй мировой войне

«Это пропагандистская задача, она просто есть, ее отрабатывают. Расчет на то, что информированность людей не исчерпывающая. Как только война закончилась и опасность миновала, в США и Англии сразу заговорили о том, что они главные победители. А пока война шла — все с замиранием сердца следили за тем, что происходит под Москвой, под Сталинградом. Сейчас этот тренд стал еще заметнее: на торжественных мероприятиях, посвященных победе над нацизмом, стараются вообще не вспоминать Советский Союз — как будто его и не было», — пояснил Рыбаков.