Эксперт Рыбаков: Запад намеренно преуменьшает роль СССР во Второй мировой войне

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Преуменьшение вклада Советского Союза в победу над нацизмом — не историческая дискуссия, а целенаправленная пропагандистская задача, которая решается в интересах геополитических противников России. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал генерал-майор запаса доктор философских наук генеральный директор Государственного музея политической истории России Сергей Рыбаков.
«Это пропагандистская задача, она просто есть, ее отрабатывают. Расчет на то, что информированность людей не исчерпывающая. Как только война закончилась и опасность миновала, в США и Англии сразу заговорили о том, что они главные победители. А пока война шла — все с замиранием сердца следили за тем, что происходит под Москвой, под Сталинградом. Сейчас этот тренд стал еще заметнее: на торжественных мероприятиях, посвященных победе над нацизмом, стараются вообще не вспоминать Советский Союз — как будто его и не было», — пояснил Рыбаков.
По его словам, тенденция замалчивать роль СССР прослеживается с момента окончания войны: уже с 1945 года Советский Союз позиционировался как «империя зла», а значит, говорить о его решающем вкладе в победу было политически невыгодно. Со временем к этому добавился новый тезис о якобы равной ответственности СССР и Германии за развязывание Второй мировой войны. Эксперт подчеркнул, что этот нарратив восходит к геббельсовской пропаганде и был подхвачен западными союзниками уже после 1945 года.
Полный текст интервью будет опубликован 29 июня.