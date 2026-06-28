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Бойцы «Севера» уничтожили пикапы и НРТК ВСУ на Сумском направлении

КУРСК, 28 июн — РИА Новости. Разведчики-операторы беспилотных систем группировки войск «Север» за ночь уничтожили два пикапа, броневик и роботизированный комплекс ВСУ на прифронтовых дорогах сумского направления, лишив противника снабжения и связи на этом участке, сообщил РИА Новости командир расчета с позывным Ждан.

Источник: © РИА Новости

По его словам, работа велась синхронно и без «промахов» в темное время суток на прифронтовых дорогах по тактике «Ждунов». Разведчики «Севера» устроили засады на маршрутах, которые боевики ВСУ используют для подвоза боеприпасов, ротации и эвакуации.

«Первым делом два пикапа потом уже броневик и НРТК (наземный роботизированный комплекс — ред.). В результате все цели уничтожены: техника сгорела, личный состав — ликвидирован. Противник лишился снабжения и связи на этом участке», — сообщил он.

Дроны на оптоволокне идеально подходят для таких задач: они не боятся вражеских помех, управляются по кабелю, дают четкую картинку в любых условиях, добавил Ждан.