Бойцы «Севера» уничтожили пикапы и НРТК ВСУ на Сумском направлении

По его словам, работа велась синхронно и без «промахов» в темное время суток на прифронтовых дорогах по тактике «Ждунов». Разведчики «Севера» устроили засады на маршрутах, которые боевики ВСУ используют для подвоза боеприпасов, ротации и эвакуации.
«Первым делом два пикапа потом уже броневик и НРТК (наземный роботизированный комплекс — ред.). В результате все цели уничтожены: техника сгорела, личный состав — ликвидирован. Противник лишился снабжения и связи на этом участке», — сообщил он.
Дроны на оптоволокне идеально подходят для таких задач: они не боятся вражеских помех, управляются по кабелю, дают четкую картинку в любых условиях, добавил Ждан.