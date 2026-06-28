Бойцы «Севера» уничтожили пикапы и НРТК ВСУ на Сумском направлении

По его словам, работа велась синхронно и без «промахов» в темное время суток на прифронтовых дорогах по тактике «Ждунов». Разведчики «Севера» устроили засады на маршрутах, которые боевики ВСУ используют для подвоза боеприпасов, ротации и эвакуации.