Маньяк из Златоуста требовал перевода в колонию ближе к месту преступлений

В 2008 году в Златоусте Мозгляков подкараулил двух тринадцатилетних девочек и семилетнюю первоклассницу, когда они возвращались домой после занятий. Маньяк увел их в лес неподалеку от кладбища, где привязал к дереву, издевался над ними, насиловал, бил ножом и душил. На следующий день были обнаружены тела двух девочек и чудом выжившая первоклассница.