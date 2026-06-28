В Краснодарском крае при атаке БПЛА погиб человек

Один человек погиб в результате падения обломков БПЛА в Краснодарском крае. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
По его словам, в Славянске-на-Кубани при падении обломков БПЛА повреждены несколько домов, произошли возгорание на территории НПЗ, а также повреждение линии электропередачи и газовой трубы.
Ранее стало известно, что один человек пострадал в хуторе Трудобеликовском в Краснодарском крае после падения обломков беспилотника.
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