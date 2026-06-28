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В результате атаки ВСУ в Краснодарском крае погиб человек

В результате массированной атаки БПЛА ВСУ в Краснодарском крае погиб человек.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Один человек погиб в Краснодарском крае в результате массированной ночной атаки украинских беспилотников, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

Ранее оперативный штаб региона сообщал, что возгорание на нефтеперерабатывающем заводе произошло в Славянске-на-Кубани из-за падения обломков БПЛА. Кроме того, в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района обломки беспилотника повредили четыре частных дома, пострадал один человек.

«Этой ночью Краснодарский край подвергся массированной атаке вражеских беспилотников. В Славянске-на-Кубани в результате падения обломков БПЛА повреждены несколько домов. К сожалению, погиб один человек», — написал Кондратьев в канале на платформе «Макс».

Губернатор добавил, что поручил главе района Роману Синяговскому оказать всю необходимую помощь родным погибшего.

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