В результате атаки ВСУ в Краснодарском крае погиб человек

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Один человек погиб в Краснодарском крае в результате массированной ночной атаки украинских беспилотников, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Ранее оперативный штаб региона сообщал, что возгорание на нефтеперерабатывающем заводе произошло в Славянске-на-Кубани из-за падения обломков БПЛА. Кроме того, в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района обломки беспилотника повредили четыре частных дома, пострадал один человек.
«Этой ночью Краснодарский край подвергся массированной атаке вражеских беспилотников. В Славянске-на-Кубани в результате падения обломков БПЛА повреждены несколько домов. К сожалению, погиб один человек», — написал Кондратьев в канале на платформе «Макс».
Губернатор добавил, что поручил главе района Роману Синяговскому оказать всю необходимую помощь родным погибшего.