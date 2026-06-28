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Боец Ждан: российские войска уничтожили пикапы ВСУ на Сумском направлении

Российские разведчики-операторы беспилотных систем группировки войск «Север» за ночь уничтожили два пикапа, броневик и наземный роботизированный комплекс ВСУ на Сумском направлении, сообщил командир расчёта с позывным Ждан.

Российские разведчики-операторы беспилотных систем группировки войск «Север» за ночь уничтожили два пикапа, броневик и наземный роботизированный комплекс ВСУ на Сумском направлении, сообщил командир расчёта с позывным Ждан.

По словам военнослужащего, удары были нанесены по прифронтовым дорогам, которые противник использовал для подвоза боеприпасов, ротации и эвакуации.

«В результате все цели уничтожены: техника сгорела, личный состав — ликвидирован. Противник лишился снабжения и связи на этом участке», — цитирует его РИА Новости.

Боец добавил, что для выполнения задачи использовались FPV-дроны на оптоволокне.

Ранее в Минобороны заявили, что российские военнослужащие группировки войск «Запад» уничтожили транспортные средства, которые использовались для подвоза боеприпасов и материальных средств подразделениям ВСУ на окраинах Красного Лимана.