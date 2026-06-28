Дроны «Севера» уничтожили два пикапа ВСУ и боевую бронемашину в Сумской области

«Работали ночью на прифронтовых дорогах по тактике “ждунов” — устроили засады на маршрутах, которые противник использует для подвоза боеприпасов, ротации и эвакуации. Первым делом два пикапа потом уже броневик и НРТК. Работали синхронно, без промахов. В результате все цели уничтожены: техника сгорела, личный состав — ликвидирован», — рассказал он.