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Дроны «Севера» уничтожили два пикапа ВСУ и боевую бронемашину в Сумской области

Российские военнослужащие работали ночью в тактике выжидания, сообщил командир разведрасчета с позывным Ждан.

КУРСК, 28 июня. /ТАСС/. Разведчики-операторы беспилотных систем 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» в ночное время уничтожили 2 пикапа ВСУ, боевую бронемашину и наземный робототехнический комплекс на прифронтовых дорогах Сумского направления, сообщил ТАСС командир разведрасчета с позывным Ждан.

«Работали ночью на прифронтовых дорогах по тактике “ждунов” — устроили засады на маршрутах, которые противник использует для подвоза боеприпасов, ротации и эвакуации. Первым делом два пикапа потом уже броневик и НРТК. Работали синхронно, без промахов. В результате все цели уничтожены: техника сгорела, личный состав — ликвидирован», — рассказал он.