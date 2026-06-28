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Расчёт «Солнцепёка» выжег укрепрайон ВСУ — детали от командира с позывным Пепел

Экипаж «Северной» группировки войск ТОС-1А «Солнцепёк» нанёс удар по целям в Сумской области. Об этом РИА «Новости» сообщил командир взвода с позывным Пепел.

Источник: Life.ru

По его словам, после уточнения координат с беспилотников был выполнен массированный залп по району сосредоточения украинской пехоты и укреплённым позициям. Поражены скопление личного состава и несколько опорных пунктов.

Ранее огнемётчики «Севера» рассказали, как ТОС «Солнцепёк» выжигает позиции ВСУ. Наводчик с позывным Фанта отметил, что после каждого боевого выхода экипажи мгновенно меняют позицию, поскольку враг ведёт непрерывную охоту за техникой.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.