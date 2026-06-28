Расчёт «Солнцепёка» выжег укрепрайон ВСУ — детали от командира с позывным Пепел

По его словам, после уточнения координат с беспилотников был выполнен массированный залп по району сосредоточения украинской пехоты и укреплённым позициям. Поражены скопление личного состава и несколько опорных пунктов.
Ранее огнемётчики «Севера» рассказали, как ТОС «Солнцепёк» выжигает позиции ВСУ. Наводчик с позывным Фанта отметил, что после каждого боевого выхода экипажи мгновенно меняют позицию, поскольку враг ведёт непрерывную охоту за техникой.
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