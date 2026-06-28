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Украинские пограничники пытались контратаковать в Харьковской области

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Штурмовые отряды украинских пограничников предприняли попытку контратаки в районе села Землянки Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

Источник: Reuters

«Штурмовые отряды украинских пограничников предприняли попытку контратаки на наши позиции южнее села Землянки», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что большая часть украинских пограничников была уничтожена, остальные отступили.