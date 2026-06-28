В аэропорту Краснодара сняли ограничения на полеты

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Краснодара, сообщила Росавиация.
Ранее в ведомстве сообщали, что дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Краснодара.
«Аэропорт Краснодар (“Пашковский”). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.
Согласно NOTAM, аэропорт Краснодара принимает регулярные рейсы с 9.00 до 23.00 мск.