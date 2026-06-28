Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Краснодара сняли ограничения на полеты

Росавиация: в аэропорту Краснодара сняли ограничения на полеты.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Краснодара, сообщила Росавиация.

Ранее в ведомстве сообщали, что дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Краснодара.

«Аэропорт Краснодар (“Пашковский”). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Согласно NOTAM, аэропорт Краснодара принимает регулярные рейсы с 9.00 до 23.00 мск.