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ОШП ВСУ несет массовые потери в Сумской области

РИА Новости: ОШП ВСУ несет массовые потери в Сумской области.

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Массовые потери несет 210-й отдельный штурмовой полк ВСУ в селе Вольная Слобода Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

«Анализ некрологов уничтоженных украинских националистов показал, что в результате ударов наших FPV-дронов массовые потери в селе Вольная Слобода понес 210-й ОШП ВСУ», — сказал собеседник агентства.

Сумская область — одно из ключевых направлений для создания «полосы безопасности» вдоль границы РФ. Президент России Владимир Путин поручил расширять буферную зону в 2026 году для защиты приграничных регионов. Основную роль в продвижении на этом направлении играет группировка войск «Север», подразделения которой ведут активные боевые действия в регионе.